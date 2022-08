Milan, 15 minuti per De Ketelaere. E Tomori carica: “Vogliamo iniziare forte”

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza il match disputato ieri da Charles De Ketelaere durante la gara amichevole tra Vicenza e Milan. Il calciatore belga ha giocato l'ultimo quarto d'ora, sfiorando anche il gol in due occasioni. E' entrato bene in campo ed è in ottime condizioni fisiche, considerato che ha svolto tutta la preparazione atletica con il Club Brugge. Adesso il giocatore sta lavorando per entrare perfettamente in sintonia con gli schemi tattici di Stefano Pioli, ma si è già presentato nel migliore dei modi.

Il quotidiano romano riporta le dichiarazioni rilasciate da Tomori, autore del gol del momentaneo 5-1, a 'Milan Tv' al termine del match. "Abbiamo iniziato male, ma poi siamo torni in gara forte. Siamo eccitati per la prima partita di Serie A e speriamo di iniziare forte. Abbiamo lavorato bene sui calci d’angolo e sulle punizioni. Sono felice per il gol, è una cosa che voglio migliorare per quest’anno. Sono felice per il gol e per la vittoria. Sappiamo che non siamo perfetti, quando ci sono errori possiamo migliorare. Abbiamo iniziato male ma è una cosa che possiamo migliorare. Siamo insieme da diversi anni, siamo una famiglia. Ovviamente quando vinciamo c’è più entusiasmo nello spogliatoio. Ma siamo felici e anche io lo sono", ha detto il difensore inglese. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?