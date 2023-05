Milan-Cremonese, ennesima chance per De Ketelaere | Serie A News

Charles De Ketelaere sarà titolare questa sera in Milan-Cremonese a 'San Siro'. Stagione negativa, ma l'Atalanta lo cerca per l'estate ...

Questa sera si disputerà a 'San Siro' Milan-Cremonese e Charles De Ketelaere, attaccante rossonero, avrà l'ennesima chance di riscatto. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, lo schiererà infatti titolare nel 4-2-3-1 del Diavolo, sperando che il fantasista belga, classe 2001, entri finalmente in sintonia con questo Milan.

Milan-Cremonese con De Ketelaere in campo dall'inizio — Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, con De Ketelaere titolare a 'San Siro', finora, le cose siano andate bene solo una volta: Milan-Bologna 2-0, a fine agosto 2022, con l'assist per il gol di Rafael Leão. Quindi, male in occasione delle sconfitte in Coppa Italia contro il Torino (0-1) e in campionato contro il Sassuolo (2-5).

De Ketelaere, ha evidenziato il quotidiano romano, è il grande flop della stagione milanista. Un talento inespresso che non ha lasciato finora il segno. Dopo quell'assist di fine agosto, vuoto totale. Paradossalmente, però, si sono accesi su di lui i riflettori dell'Atalanta, che potrebbe fare un tentativo per strapparlo al Milan in estate.

Il 'CorSport' ha comunque precisato come, ad oggi, la dirigenza del Milan sembri intenzionata a concedere un'altra occasione a De Ketelaere il prossimo anno.