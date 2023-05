Calciomercato Milan – Rossoneri in pole per un colpo a zero di qualità

Il Milan di Stefano Pioli stasera, alle ore 21:00, scenderà in campo a 'San Siro' contro la Cremonese. L'obiettivo è quello di conquistare tre punti per proseguire nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Partecipare, infatti, al massimo torneo continentale porta degli effetti importanti, sotto vari aspetti. E il Diavolo se n'è accorto già in questa stagione, arrivando (finora) alle semifinali della competizione.