Milan, costi poco più della metà della Juventus: ecco tutte le cifre | News

Tutte due i club stanno portando avanti una politica di contenimento dei costi, divenuta necessaria per affrontare l'impatto della pandemia sui conti. I bilanci dei due club sono ancora in rosso. Decisamente più pesante il risultato d'esercizio 2021-22 della Juve: -254,3 milioni, il peggiore della storia, con ricavi per 443,4 milioni (in calo rispetto ai 480,7 del 20-21) e costi operativi in crescita da 449,3 milioni a 483,4; un incremento che riguarda principalmente il personale tesserato (+27,7 milioni). Il Milan, invece, ha chiuso l'esercizio 21-22 in perdita per 66,5 milioni, in miglioramento comunque rispetto ai -96,4 milioni dell'esercizio precedente. I ricavi sono cresciuti del 14%, a quota 297,7 milioni di euro: sono aumentati gli introiti da biglietti, da broadcasting, grazie alla Champions, e da sponsorizzazioni. In crescita anche i costi, soprattutto a causa di poste straordinarie, come i premi scudetto e Champions.