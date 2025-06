Bernardo Corradi, ormai ex C.T. della Nazionale Italiana Under 20, sarà collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri nel Milan

Bernardo Corradi, classe 1976, lascia la Nazionale Italiana Under 20, di cui era Commissario Tecnico, per entrare a far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri nel Milan. La notizia, già nell'aria e anticipata pubblicamente, da più fonti, diventerà ufficiale a giorni. Intanto, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, Corradi ha salutato il mondo azzurro con un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.