Sergio Conceicao, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', non molla un centimetro: sa che quelli di stasera e martedì sono due incontri da vincere a tutti i costi per il suo Milan. Contro il Verona servono i tre punti per restare agganciati al quarto posto in Serie A, contro il Feyenoord serve vincere a San Siro per entrare negli ottavi della Champions League 2024-25. Il messaggio lo avrebbe trasmesso in maniera chiara alla squadra la presenza di Ibrahimovic e Moncada. Perché la società la pensa esattamente come l’allenatore portoghese.