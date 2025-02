Giannitti: “Il Milan non è maturo. Bisogna dare fiducia a Conceicao”

"Il Milan? L’ho visto dal vivo contro il Girona, è una squadra non ancora matura per un ciclo importante". Così a Marco Giannitti , direttore sportivo, ha parlato del momento del Milan a Tuttomercatoweb. Giannitti continua così: "Dopo il cambio di allenatore ovviamente bisogna dare fiducia a Conceicao che sta cercando di dare una mentalità e delle gerarchie ben precise. Il passaggio del turno sarà importante. La rosa adesso è omogenea. Però il rendimento non è dei migliori".

Milan, Giannitti: "Rosa omogeneao. Serve dare fiducia a Conceicao"

Poi Giannitti ha parlato anche della Juventus, in corsa contro il Milan per il quarto posto in campionato: "È in ritardo sul campo. Le operazioni di Giuntoli sono state perfette. Tutti si aspettavano una Juve perfetta, la situazione tecnico tattica non rispecchia gli investimenti fatti". Questo il parere di Giannitti sul Milan di Conceicao e sulla Juventus di Thiago Motta.