Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in un approfondimento, ha spiegato come in casa Milan, nel cambio di allenatore da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao, sia cambiato molto. Quasi tutto. Il nuovo allenatore del Milan, infatti, sta cercando di studiare la sua nuova squadra senza un attimo di sosta, con sessioni tattiche e tecniche in campo, ma anche con riunioni collettive e colloqui individuali.