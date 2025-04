Milan, Conceicao avanti con la difesa a tre contro i grandi maestri

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il 'test d'ingresso' della difesa a tre, per il Milan di Sergio Conceicao, sia andato più che bene sul campo dell'Udinese. Ma anche come, però, ora arrivino due importanti esami contro i grandi maestri della retroguardia con tre elementi, vale a dire Gian Piero Gasperini dell'Atalanta e Simone Inzaghi dell'Inter.