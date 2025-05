Milan, Conceicao ancora sotto contratto: atteso un vertice con la società

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nonostante impazziscano i 'rumors' su un nuovo allenatore per il Milan in vista della prossima stagione, al momento sia ancora Sérgio Conceição il tecnico dei rossoneri. Conceição, ha rivelato la 'rosea', rientrerà nelle prossime ore dal Portogallo e fisserà, insieme al club di Via Aldo Rossi, un appuntamento per un faccia a faccia.