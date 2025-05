Mancano pochi giorni al via ufficiale della prima finestra estiva di calciomercato (dal 1° al 10 giugno) e il Milan, dopo la nomina del direttore sportivo Igli Tare, è già molto attivo sul tema. Tanto in entrata, quanto in uscita. La stagione appena conclusa è stata talmente negativa che nessuno, al quarto piano di Via Aldo Rossi, vuole riviverla. Pertanto, l'obiettivo della dirigenza è quello di allestire una squadra competitiva per lottare per lo Scudetto, subito, considerando anche che il Diavolo non avrà le coppe europee. PROSSIMA SCHEDA