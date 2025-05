Milan, Conceicao addio nel silenzio: l’allenatore potrebbe non parlare

Milan, Conceicao potrebbe non parlare dopo la sfida con il Monza. L'allenatore rossonero potrebbe dire addio senza dire nulla

Quella di domani a San Siro contro il Monza sarà l'ultima partita di Sergio Conceicao con il Milan. Così scrive 'La Gazzetta dello Sport'. L'allenatore è anche squalificato dopo il rosso preso contro la Roma: in panchina andrà il suo vice Joao Costa. Non ci sarà oggi la conferenza stampa e, secondo la rosea, difficile che ci sia quella post partita. Conceicao, quindi, potrebbe dire addio al Milan in silenzio.