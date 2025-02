Milan, con i ‘Fab Four’ titolari numeri impietosi: è chiara una cosa

In numeri: un solo gol segnato dal Milan dei 'Fab Four', quello di Giménez al suo ex club, nessuna vittoria. Le cose cambiano quando, al contrario, giocano insieme a partita in corso. Assist di Santi per João Félix in Coppa Italia nel 3-1 contro la Roma, doppio assist di Pulisic e Leão per Giménez contro Empoli e Verona. È chiaro come ci sia qualcosa che non quadra nel Milan di Sérgio Conceição, almeno per come era stato idealmente concepito dopo il calciomercato di gennaio/febbraio.