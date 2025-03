Milan-Como con Conceicao in panchina: sorpresa Loftus-Cheek?

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come la vittoria sul campo del Lecce in rimonta , da 2-0 a 2-3 , abbia ridato ossigeno a tutto il Milan ed all'allenatore Sérgio Conceição . Il quale resterà sulla panchina rossonera almeno fino a Milan-Como di sabato 15 marzo , ore 18:00 , a 'San Siro'.

Milan, Conceição in panchina contro il Como

Alla guida dei rossoneri, finora, Conceição ha ottenuto appena 9 successi in 19 partite, di cui 5 in rimonta (contro Juventus e Inter in Supercoppa Italiana, quindi contro Como, Parma e Lecce in campionato). Un trend, questo, che per il 'CorSport' evidenzia, da una parte, lo spirito di gruppo ma, dall'altra, mette in risalto la troppa volubilità della rosa e le scelte sbagliate del tecnico all'inizio di più di qualche gara.