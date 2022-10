1 di 1

IL MILAN E GLI SPONSOR

Milan, collaborazione con i NY Yankees. E con Fly Emirates si punta al raddoppio (foto acmilan)

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla del Milan che, di recente, ha ha annunciato un’importante collaborazione commerciale con i New York Yankees. L'obiettivo di tale collaborazione è quello di crescere ulteriormente sotto l’aspetto dei ricavi andando a conquistare un mercato sconfinato come quello degli Stati Uniti d’America. Con l'arrivo di Cardinale, infatti, l'obiettivo è proprio quello di ampliare i rapporti commerciali con gli Usa e diffondere ancora di più il brand Milan in un territorio con enormi potenzialità.

Attraverso questo accordo, l merchandise del Milan è stato messo in vendita allo Yankee Stadium da martedì, quando gli Yankees hanno iniziato la propria post-season, mentre il merchandise New York Yankees sarà presto disponibile a Milano. "La collaborazione con i New York Yankees si inserisce all'interno di un percorso che vede AC Milan rafforzare sempre di più la propria presenza negli Stati Uniti, un mercato chiave per il club", spiega il comunicato. "Affiancare gli Yankees ad AC Milan, un club affermato a livello internazionale e amato per la sua storia ricca di successi in campo nazionale ed europeo, significa unire due società vincenti e leader nelle rispettive discipline", ha detto Tony Bruno, Yankees Senior Vice President e CFO di Yankee Global Enterprises.

Milan, altri sponsor

Nei mesi scorsi, riporta il quotidiano romano, il Milan ha trovato un accordo con Puma per il rinnovo a cifre raddoppiate rispetto a quelle attuali. Dal mese di gennaio del 2023, il club rossonero comincerà a percepire 30 milioni di euro l’anno per i prossimi cinque anni. Adesso si punta a raddoppiare i ricavi anche dal main sponsor del Milan: Fly Emirates. Il nuovo accordo con la compagnia aerea - che scade a giugno 2023 - potrebbe essere rinnovato ad una cifra che andrebbe a superare i 30 milioni di euro raddoppiando, di fatto, gli attuali 14 percepiti dal Milan. Inoltre non è da escludere ulteriori partnership importanti con famosi brand americani, come ad esempio è accaduto recentemente con Off-White. Milan, serve uno scatto da Origi: Pioli pretende di più.