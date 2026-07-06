Il giornalista sportivo Paolo Condò, firma prestigiosa e opinionista di punta, ha ricordato nell'editoriale pubblicato questa mattina sulle pagine del 'Corriere della Sera' un dato statistico davvero sorprendente. A sole due settimane dalla finalissima dei Mondiali in corso di svolgimento negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico, la squadra del campionato italiano più rappresentata nelle fasi finali continua ad essere il Milan. E con un notevole margine di distacco rispetto a tutte le dirette concorrenti della Serie A.

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Sono ancora ben 8, infatti, sui 10 inizialmente partecipanti, i calciatori di proprietà del Milan ancora pienamente dentro la competizione iridata. A questi si aggiunge virtualmente anche Gonçalo Ramos, il centravanti portoghese appena acquistato dal PSG per la cifra record di 74 milioni di euro. Naturalmente, ha sottolineato con precisione Condò nel suo intervento, alcuni tra questi giocatori – come, Ardon Jashari esu tutti – potrebbero non far parte del futuro tecnico del Diavolo per via delle dinamiche di calciomercato. Intanto, però, "molti discorsi che abbiamo fatto sullacontrastano nettamente con le scelte dei Commissari Tecnici, e almeno per ora, con lo straordinario rendimento delle loro Nazionali".Condò ha poi analizzato nel dettaglio le prestazioni dei singoli leader milanisti, spiegando l'impatto sul torneo: ", per esempio, sono due forti candidati al titolo mondiale in ruoli da assoluti protagonisti con la Francia. Christian Pulisic si è ripreso in tempo record per guidare gli Stati Uniti verso livelli inediti o quasi davanti al proprio pubblico. Leão ha giocato soltanto la partita contro la Croazia, ma è stato proprio il suo assist al bacio per Ramos a mandare a casa la leggenda Luka Modrić".Insomma, l'attuale edizione della kermesse iridata si è colorata fortemente di rossonero. Con tutta probabilità, al termine del torneo, ci sarà dell'ottimo materiale – sia dal punto di vista tecnico che umano – dal quale il nuovo allenatorepotrà ripartire per la stagione 2026-2027. Per il tecnico portoghese, in procinto di sbarcare a Milano, ritrovare giocatori rigenerati dal palcoscenico mondiale e abituati ad altissimi livelli di pressione rappresenterà la base perfetta per il definitivo rilancio del Diavolo in Italia e in Europa.