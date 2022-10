Moviola Milan-Chelsea 0-2: “Rigore e rosso senza senso” | UCL News

1 di 1

MOVIOLA MILAN-CHELSEA

L'arbitro tedesco Daniel Siebert espelle Fikayo Tomori (difensore AC Milan) al 18' di Milan-Chelsea 0-2 (Champions League 2022-2023) | News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato degli episodi da moviola di Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, terminata 0-2 per gli ospiti ieri sera a 'San Siro'.

La 'rosea' ha bocciato, sonoramente, la prestazione dell'arbitro del match, il tedesco Daniel Siebert, che rimediato un 4 in pagella. Sul voto ha inciso, ovviamente, il momento che ha cambiato il corso della gara. Vale a dire l'espulsione al 18' di Fikayo Tomori, difensore del Milan, per fallo su Mason Mount a tu per tu con Ciprian Tătărușanu.

Nella moviola di Milan-Chelsea 0-2 del quotidiano sportivo nazionale è stato evidenziato come Tomori appoggi prima una mano poi l'altra sulla spalla di Mount. "Ma si tratta di interventi lievi - la precisazione -, non inibenti. Perché le trattenute che portano ad un calcio di rigore sono ben altre".

"Quello che accade tra Tomori e Mount non ha i crismi dell'impedimento travolgente - ha poi commentato 'La Gazzetta dello Sport' -: a tal punto che il giocatore del Chelsea, già libero da contatti, fa due passi, si lascia cadere poi conclude la giocata. Morale: se ci fosse stato un rigore chiaro, ok il DOGSO; ma il rigore non si vede".

Da quel momento in poi, Siebert, che poco prima aveva lasciato giustamente correre su un intervento in area del Milan tra Ismaël Bennacer e Raheem Sterling, ha perso la bussola ed è andato nel pallone. Tenendosi anche in tasca il secondo cartellino giallo per Sterling, che sarebbe dovuto scattare al 51' per un intervento duro sulla caviglia di Rade Krunić. Pagelle Milan-Chelsea 0-2: scopri voti e giudizi dei rossoneri!