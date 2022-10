Milan-Chelsea 0-2: “Rabbia rossonera” | Champions League News

1 di 1

MILAN-CHELSEA

Sandro Tonali (centrocampista AC Milan) qui contro Kalidou Koulibaly durante Milan-Chelsea 0-2 (Champions League 2022-2023) | News (Getty Images)

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 terminata 0-2 per gli ospiti ieri sera a 'San Siro'. Il quotidiano generalista ha specificato come in un istante esatto la gara dei rossoneri sia diventata un incubo.

È accaduto al 17', quando Fikayo Tomori ha perso di visto Mason Mount, il quale, sgusciatogli via in area di rigore, si è girato verso la porta difesa da Ciprian Tătărușanu, pronto a calciatore. Sbracciata del difensore rossonero, punita con severità dal modesto arbitro tedesco Daniel Siebert, che, da quel momento, è andato in tilt.

Rigorino per il Chelsea ed espulsione diretta per Tomori. Una doppia sanzione che, per il 'CorSera', ha deciso Milan-Chelsea ed una larga parte della Champions del Milan. Il Diavolo di Stefano Pioli, ora, dovrà battere Dinamo Zagabria in trasferta e RB Salisburgo in casa per approdare agli ottavi di finale a nove anni dall'ultima volta.

La trattenuta di Tomori, per il quotidiano generalista, c'è. Ma Mount casca solo dopo aver calciato e restano molti dubbi. Decisione molto fiscale. Jorginho, dagli undici metri, non ha sbagliato portando in vantaggio i 'Blues'. Olivier Giroud, di testa, ha sbagliato una facile occasione sotto rete.

Quindi poco dopo la mezzora, è arrivato il raddoppio ospite firmato da Pierre-Emerick Aubameyang. Con partita chiusa inesorabilmente. Un vero peccato, perché il Milan, nel primo quarto d'ora di gioco, era partito benissimo, approcciando al match con gamba, determinazione, idee.

Il Diavolo è ancora padrone del proprio destino: con due vittorie passerebbe il turno, visto che, a Zagabria, Dinamo e RB Salisburgo hanno pareggiato 1-1. Intanto il Milan si ritufferà in campionato: serviranno due vittorie, contro Hellas Verona e Monza, per restare in scia del Napoli per poi pensare nuovamente alla Champions. Pagelle Milan-Chelsea 0-2: scopri voti e giudizi dei rossoneri!