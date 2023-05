Milan, Cardinale torna in città: la Champions League è la sua priorità

Gerry Cardinale, patron del Milan, è di ritorno in città per assistere al secondo derby. RedBird chiede la Champions League nel 2023-2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Gerry Cardinale, proprietario del Milan che, per il suo 56esimo compleanno, si era regalato un viaggio a Milano per assistere al derby contro l'Inter, valevole per l'andata delle semifinali di Champions League.

Purtroppo per lui, così come per tutto il Milan, non c'è stato nulla da festeggiare. Cardinale, che ha dunque assistito alla prima sconfitta del Diavolo dallo stadio di 'San Siro' da quando è Presidente, tornerà però in città dagli Stati Uniti d'America già nei prossimi giorni. Sarà, infatti, presente anche nella partita di ritorno contro i nerazzurri.

Milan, Cardinale a 'San Siro' anche per il derby di ritorno — La Champions League, del resto, ha commentato la 'rosea', è il centro del suo mondo. Lo ha ribadito in una recente intervista a 'Sportico', portale americano di sport e finanza. Per il patron rossonero, la qualificazione alla Champions League 2023-2024 è di vitale importanza. Un imperativo che Cardinale ha trasmesso alla società ed alla squadra.

Andare in Champions, per il Milan, significa infatti visibilità, introiti, possibilità di sviluppo del progetto sportivo e commerciale. Dunque, al di là di come finirà Inter-Milan martedì, il Diavolo dovrà fare di tutto, a partire da Spezia-Milan di oggi pomeriggio al 'Picco', per raccogliere i punti necessari per approdare nel massimo torneo continentale anche nella prossima stagione.

Il patron vuole giocare la Champions anche nel 2023-2024 — Nel frattempo, ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', ogni giudizio è sospeso. In fin dei conti, è nell'indole imprenditoriale di Cardinale quella di non soffermarsi sul momento - positivo o negativo che sia -, bensì di rinviare ogni decisione alla resa dei conti. Ad oggi, si sa che il tecnico rossonero Stefano Pioli è molto stimato, sia per le capacità tecniche sia per lo stile di comunicazione.

Ma si sa anche come l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, con cui Cardinale mantiene un filo 'direttissimo', si sia mosso in sintonia con i direttori Paolo Maldini e Frederic Massara per concludere con successo la trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leão. Sul quale Cardinale ha dato il via libera: un investimento da grandissimo club europeo. Che vuole vedere ripagato con la qualificazione in Champions League. Milan, scelto il sostituto di Rebic >>>