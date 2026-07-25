Mai più casi come quello di Mattia Liberali. Questo è il chiaro diktat lanciato da Gerry Cardinale ai propri dirigenti, i quali hanno immediatamente eseguito i voleri del patron. La dirigenza rossonera ha infatti trovato un'intesa totale con la GR Sports per il rinnovo del contratto di Christian Comotto e Francesco Camarda, considerati i due gioielli più brillanti in assoluto del vivaio rossonero.

Entrambi i ragazzi, sia il centrocampista sia l'attaccante, hanno blindato il proprio futuro in rossonero firmando un nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2031, con un'opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Una duplice operazione di mercato che ha raccolto la piena soddisfazione di Cardinale, il quale, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha voluto far arrivare una nota ufficiale di forte approvazione.

Il comunicato e le parole di Gerry Cardinale sui rinnovi

"Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo".

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"Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".

Il managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan ha voluto sottolineare l'importanza strategica di blindare i migliori talenti cresciuti in casa, delineando la filosofia societaria per gli anni a venire attraverso dichiarazioni di assoluto rilievo:Cardinale ha poi voluto spendere parole al miele per l'attaccante e il centrocampista, indicandoli come veri e propri fari per l'intero movimento giovanile del Diavolo: