Milan, il magic moment di Camarda: dai compagni una maglietta speciale

Milan, Camarda tra allenamenti e banchi di scuola — Il quale, oggi, è tornato a scuola, nelle aule del liceo linguistico 'De Amicis'. Si ripartirà con libri e interrogazioni. Il programma sportivo di Camarda dei prossimi giorni, invece, è da definire. È comunque probabile che l'allenatore Stefano Pioli lo tenga con sé, così come accaduto ieri, quando, a Milanello, Camarda ha offerto pasticcini a tutta la squadra per festeggiare il suo esordio.

A seconda degli allenamenti della Prima Squadra, Camarda organizzerà i suoi impegni scolastici. Con gli allenamenti al mattino, lezioni al pomeriggio; con un allenamento pomeridiano, invece, sarà in classe al mattino. Per Milan-Borussia Dortmund di domani sera in Champions League non ci potrà essere, ad ogni modo.

Niente Dortmund, ma andrà in panchina contro il Frosinone — La UEFA non ammette deroghe di impiego per i calciatori sotto i 16 anni di età e non ancora in possesso di un contratto da professionista. Oltretutto, poi, Camarda è squalificato per un turno in ambito europeo per l'espulsione rimediata in Milan-PSG 3-2 di Youth League, gara in cui ha segnato un gol in rovesciata.

Per Milan-Frosinone di sabato 2 dicembre a 'San Siro', invece, sarà ancora squalificato Giroud. Motivo per cui Camarda resterà ad allenarsi con i grandi, pronto ad entrare a gara in corso per dare il cambio a Luka Jović. Nel frattempo cresce la sua popolarità: i followers su 'Instagram' sono più che raddoppiati in una notte. Dai 150mila della scorsa settimana (un seguito considerevole già prima), agli oltre 330mila con cui ha inaugurato la nuova. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, nel mirino un top player del PSG: le ultime news >>>

