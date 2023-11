Milan, festa a Milanello per Camarda: ma domani in Champions non ci sarà

Ieri, però, si è allenato nuovamente a Milanello e ha portato i pasticcini ai compagni, accompagnato da madre, padre e dal suo cagnolino. In Milan-Frosinone, con Olivier Giroud ancora out per squalifica e con Rafael Leão ancora, presumibilmente, ai box per infortunio, per Camarda si prospetta una nuova presenza in panchina e, perché no, un secondo gettone nella massima serie.

Salterà Milan-BVB: i motivi della sua assenza in Champions League — Domani sera, in Milan-Borussia Dortmund di Champions League, però, non potrà esserci. Per due motivi. Il primo è che è squalificato dalla UEFA: dopo aver segnato, infatti, un bellissimo gol in rovesciata in Milan-PSG 3-2 di Youth League, è stato espulso e quindi deve scontare un turno di stop.

E poi perché la UEFA, alla Champions, ammette soltanto giocatori dal 16° anno di età in poi che abbiano già un contratto da professionista. Requisiti che Camarda ancora non possiede. Fino a marzo 2024, per lui, non sarà pertanto possibile debuttare nell'Europa dei grandi. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, nel mirino un top player del PSG: le ultime news >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.