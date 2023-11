Calciomercato Milan – Nel mirino un top player del PSG: le ultime news

Il Milan potrebbe prendere Fabián Ruiz, ex Napoli oggi al PSG, nelle prossime sessioni di calciomercato | AC Milan News (Getty Images)

Manca davvero poco, un mese abbondante, alla riapertura del calciomercato e il Milan dovrà farsi trovare pronto. La squadra rossonera, infatti, necessita di 2-3 ritocchi importanti ad un organico falcidiato da infortuni e squalifiche e in cui, molto probabilmente, qualche calciatore arrivato la scorsa estate alla corte del tecnico Stefano Pioli è stato sopravvalutato un po'. Ma come ha intenzione di muoversi il club di Via Aldo Rossi? Lo vediamo insieme.