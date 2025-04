Milan, calendario e scontri diretti: la strada verso l’Europa

Se il campionato finisse oggi, il Milan sarebbe fuori da ogni competizione europea. I rossoneri si trovano al momento al nono posto in Serie A. Mancano sempre meno giornate al termine del campionato. Questo il calendario che spetta il Milan: Atalanta (in casa), Venezia (in trasferta), Genoa (in trasferta), Bologna (in casa), Roma (in trasferta) e Monza in casa. Quante possibilità ha il Milan di raggiungere l'Europa. Ne parla 'Il Corriere dello Sport'.