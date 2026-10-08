Milan, inizia un mese da incubo: Amorim ragiona sulle rotazioni e sul modulo. I dettagli

La sosta per le nazionali è finita e il Milan torna al lavoro per affrontare un mese di ottobre complesso: il Diavolo è atteso da nove partite in 28 giorni, una gara ogni tre giorni. Si parte questa domenica contro la bestia nera Sassuolo: come ricorda 'Il Corriere dello Sport', il Milan non vince al Mapei Stadium dalla vittoria Scudetto del lontano 22 maggio 2022.

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Salisburgo il 15 ottobre e Bournemouth il 22 ottobre in campo europeo;

il 15 ottobre e il 22 ottobre in campo europeo; Le sfide intermedie contro Atalanta , Udinese , Genoa e Bologna ;

, , e ; Il "girone" infernale si chiuderà il 31 ottobre contro l'Inter e il 5 novembre contro il Ferencvaros.

Le scelte di Amorim: emergenza terzino e novità tattiche

Poi ci sarà l'e le altre sfide di campionato che chiuderanno questo ciclo terribile:Come sottolinea il quotidiano, Amorim dovrà ruotare per forza di cose i suoi calciatori e gli infortuni di Saelemaekers ednon aiutano.si candida al posto da titolarissimo a sinistra (concome prima alternativa), mentredovrebbe giocare più avanti rispetto a esterno di centrocampo.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' è possibile che Amorim continui con il 4-4-2 visto contro il Lecce: in quel caso Gila giocherebbe come terzino destro in fase di possesso per liberare Chukwueze e Pulisic in fase offensiva. Davanti spazio a Gonçalo Ramos con Camarda alla ricerca di spazio.

Il momento dei giovani: fari puntati su Camarda, Comotto e Diawara

Da capire anche l'utilizzo dei calciatori che hanno giocato di meno in questa prima parte di stagione come ad esempio i giovani:hanno trovato poco spazio, ma ora potrebbero diventare determinanti viste le tantissime partite in programma per il Diavolo nel mese di ottobre. Amorim sarà quasi costretto a ruotare i suoi calciatori e ci sarà spazio per tutti e anche per i giovani in cerca di minuti importanti.