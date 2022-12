Milan, Calabria vicino al recupero: il capitano torna ad allenarsi in gruppo

L'assenza di Davide Calabria, capitano del Milan, è una delle più pesanti in assoluto. Il classe 1996 non ruba l'occhio, ma ha un'importanza enorme negli equilibri tattici del Milan, anche perché al momento non c'è un vero sostituto per lui. Lo ha confessato anche Stefano Pioli e, se si guarda allo scorso anno, il periodo in cui il Milan è andato peggio è proprio quello senza il proprio capitano in campo.