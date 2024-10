Il Milan di Paulo Fonseca ha battuto il Bruges di Nicky Hayen per 3-1 ieri sera a 'San Siro' in occasione della terza partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 ma, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, non si può non parlare della serata vissuta da Rafael Leao.