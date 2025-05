Milan-Bologna, una finale di Coppa Italia 'sostenibile': le misure adottate

Mercoledì 14 maggio , alle ore 21:00 , si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida tra il Milan di Sérgio Conceição e il Bologna di Vincenzo Italiano , finale della Coppa Italia 2024-2025 . Una partita che, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, diventa nuovamente palcoscenico di una sperimentazione avanzata, che punta ad integrare pratiche sostenibili nei grandi eventi sportivi in coerenza con gli obiettivi dell’ Agenda 2030 .

Milan-Bologna, tutto ciò che la renderà una finale speciale

Tra le misure adottate per Milan-Bologna, il trasporto pubblico gratuito per i tifosi in possesso del biglietto per la finale. Ma anche il potenziamento dei servizi di mobilità sostenibile, con parcheggi dedicati per il carsharing ed il carpooling. Quindi, orario delle metropolitane prolungato fino alle ore 01:30. L'attivazione della Quiet Sensory Room powered by KINTO all’interno dello stadio per bambini con disabilità intellettive e disturbi sensoriali. Poi, la riduzione dell'utilizzo dei materiali plastici.