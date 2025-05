Il conto alla rovescia è iniziato: tra tre giorni sarà finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna e, ovviamente, c'è spasmodica attesa tra i tifosi per un evento che potrebbe portare in dote al Diavolo il secondo trofeo stagionale; ma non va dimenticato il calciomercato. Manca, infatti, realmente poco alla conclusione dell'annata e, di conseguenza, si potrà capire meglio la strategia al quarto piano di 'Casa Milan' per il rafforzamento di management, staff tecnico e organico rossonero. La finale di Champions League colta dall'Inter, chiama, necessariamente, il club di Via Aldo Rossi ad un vero e proprio atto di forza. PROSSIMA SCHEDA