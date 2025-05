Nel corso di Milan - Bologna un ruolo da protagonista lo vorrebbe giocare Tijjani Reijnders . Il centrocampista rossonero, infatti, sta vivendo la sua miglior stagione della carriera, sicuramente la più importante da quando è un giocatore del Diavolo. 15 reti in tutte le competizioni, unite alla crescita esponenziale sia sul piano tecnico che tattico, lo hanno reso uno dei centrocampisti top in Europa e nel mondo. I colleghi del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, fanno notare come in tutto ciò, però, non abbia ancora mai segnato ai rossoblù nella sua esperienza nel club di via Aldo Rossi.

Milan-Bologna, Reijnders la chiave? E sul futuro la sua volontà è chiara

Per questo motivo, Tijjani Reijnders nella finale di Coppa Italia vorrà sbloccarsi contro il Bologna. Intanto la 'Rosea' ricorda come nella giornata di ieri sia giunta la notizia di una possibile offerta futura da parte del Manchester City per il centrocampista olandese. Quest'ultimo, però, si trova molto bene a Milano, così come tutta la sua famiglia, e non è così scontato che possa accettare di andare in Premier League. Allo stesso tempo sembra necessaria una proposta molto allettante da un punto di vista economico per far vacillare il Diavolo. LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, Serginho gioca in anticipo la finale di Coppa Italia: le sue parole >>>