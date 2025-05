Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT) è il favorito per dirigere Milan-Bologna di mercoledì 14 maggio allo stadio 'Olimpico'

Milan-Bologna con Mariani arbitro in finale

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tutto lascia pensare che - nonostante la designazione arbitrale sarà resa nota nei prossimi giorni - la 'volatona' a tre con Simone Sozza e Andrea Colombo per dirigere l'atto conclusivo della coppa nazionale l'abbia vinta Maurizio Mariani.