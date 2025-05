Milan-Bologna, il grande dubbio di Conceicao sul 'Bebote' Giménez

Giménez era scivolato al terzo posto nelle gerarchie di Sérgio Conceição, dietro Luka Jović e Tammy Abraham, nell'ultimo periodo, ma il tecnico, ora, non può più non tener conto del riscatto del classe 2001, autore, pur in questa difficile seconda parte di stagione con il Milan, di 6 gol tra Serie A e Champions League (più 3 assist) in 854' giocati, ovvero circa 9-10 partite complete.

Jović non brillante di recente, ma ancora in vantaggio. E Abraham ... — Numeri importanti per Giménez, che testimoniano come l'investimento da oltre 30 milioni di euro fatto in inverno dal Milan su di lui sia tutto fuorché sbagliato. Ora, però, arriva il bello: Giménez giocherà titolare o no in Milan-Bologna, atto conclusivo della Coppa Italia? L'attaccante serbo, non brillante contro Genoa e Bologna negli ultimi 180', è stato il giocatore della ... svolta tattica, utile a legare il gioco nel nuovo 3-4-3. E resta, per 'Tuttosport', in vantaggio sul 'Bebote' anche per il match di mercoledì.

È evidente, però, come Giménez punti a ribaltare le gerarchie, ancora una volta, per riprendersi la maglia da titolare. Avrà ancora qualche allenamento per convincere Conceição. In tutto questo, c'è anche il terzo incomodo, Abraham, che in Coppa Italia ha sempre segnato con enorme regolarità. Ardua la scelta del tecnico portoghese, per una gara che il Milan ha necessità di vincere non solo per andare in Europa League, ma anche per chiudere nel miglior modo possibile una stagione ampiamente deludente.