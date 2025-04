Milan-Bologna di campionato, tutti in campo con delle maglie speciali

Per Milan-Bologna di venerdì 9 maggio, ore 20:45, a 'San Siro', i giocatori delle due squadre in campo con delle maglie in onore della mamma

Daniele Triolo Redattore 30 aprile 2025 (modifica il 30 aprile 2025 | 12:01)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come venerdì 9 maggio, alle ore 20:45, a 'San Siro', in occasione della 36^ giornata della Serie A 2024-2025, il Milan e il Bologna (che si affronteranno anche qualche giorno dopo per la finale di Coppa Italia) scenderanno in campo con delle maglie speciali.