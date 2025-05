Milan-Bologna, Conceicao ritrova tre titolari per la finale di Coppa Italia

Mercoledì 14 maggio , alle ore 21:00 , allo stadio 'Olimpico' di Roma si disputerà Milan-Bologna , finale della Coppa Italia 2024-2025 e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa rossonera a tre giorni dal match più importante della stagione per il Diavolo.

Milan-Bologna, tornerà in campo Leão

Ieri, a Milanello, sono iniziati gli allenamenti agli ordini del tecnico Sérgio Conceição, il quale può sorridere sicuramente per via di alcune buone notizie. Per Milan-Bologna, infatti, tornerà titolare Rafael Leão, fresco e riposato dopo la squalifica nell'ultima giornata di campionato, proprio in occasione del match contro i felsinei.