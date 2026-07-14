Milan, blitz a sorpresa di Gonçalo Ramos a Milanello. Ecco quando rientrano i Nazionali

La sorpresa più grande del primo giorno di raduno a Milanello del Milan è stata l'arrivo di Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese, ancora in vacanza dopo l'impegno ai Mondiali 2026 con il Portogallo, è passato a Milano per visionare alcune case. A sorpresa, l'ex PSG si è presentato a Milanello, accolto dai tifosi festanti, da Amorim e Cardinale che lo hanno introdotto al mondo Milan dopo un lungo abbraccio. Un segnale chiarissimo di come Ramos abbia una grande voglia di vestire la maglia rossonera il prima possibile.

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Il programma dei rientri dai Mondiali 2026 e i piani per la tournée

Ma quando lo vedremo con il Diavolo? Come scrive La Gazzetta dello Sport, Ramos volerà a Perth (amichevoli nei primi di agosto contro l') insieme a Leao visto che hanno concluso il 6 luglio la loro avventura al Mondiale dopo l’eliminazione contro la Spagna. Entro la prossima settimana saràil primo a rientrare, anche se c'è una trattativa in corso con l'che si potrebbe concretizzare.

In Australia, i primi giorni di agosto, voleranno De Winter, Saelemaekers e Jashari, che negli scorsi giorni hanno terminato la loro avventura Mondiale, mentre Maignan e Rabiot si aggregheranno ai compagni solo quando rientreranno da Giacarta.

Gli infortunati e le soluzioni per l'attacco di Ruben Amorim

Niente tournée neppure per Pulisic e Gimenez: entrambi rientreranno dopo gli infortuni al perone e alla caviglia e dovranno riprendersi al meglio in vista del debutto stagionale in Serie A contro ilalla fine del mese di agosto.

Prima dell'arrivo di Ramos, il Milan avrà a disposizione di fatto due prime punte, entrambe molto giovani: parliamo di Camarda e Kostic, già presenti al raduno a Milanello e che si sono messe in mostra durante il primo allenamento a porte aperte anche per i tifosi. Per Amorim sarà tempo utile per valutare le alternative in attacco, in attesa dell'arrivo di Ramos, chiaro titolare dell'attacco del Milan, dopo che il club ha speso più di 70 milioni di euro per strapparlo al PSG.