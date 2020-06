Milan, bilancio ancora in passivo: ecco a quanto ammonta la perdita

MILAN NEWS – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, il bilancio del Milan, in chiusura in autunno, registrerà un miglioramento. I numeri saranno ancora in passivo per una cifra intorno ai 100 milioni di euro, ma i passi in avanti sono evidenti visti i 146 milioni dello scorso anno. C’è ancora parecchia strada da fare, ma il Diavolo inizia a mettere i primi mattoncini per una ripresa economica.

