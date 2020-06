Calhanoglu: “Voglio vincere con il Milan, sto bene qui”

MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu è stato il migliore in campo contro il Lecce, ma non ha di certo intenzione di fermarsi qua. Queste le sue parole di ieri ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ e riportate da ‘Il Corriere dello Sport’: “Voglio continuare così, mancano 11 partite poi vediamo cosa succede per il futuro. Ancora è presto per parlare, mi sento molto bene e sono felice di giocare nel Milan. Nella mia carriera mi manca vincere qualcosa, campionato, Coppa Italia, spero di poterlo fare qui”.

Sul ruolo da trequartista: “Sono più libero, mi sento molto meglio in questo ruolo”.

Su Ibrahimovic: “E’ molto simpatico fuori dal campo, siamo molto amici”.

