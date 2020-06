Verso Milan-Roma, la probabile formazione rossonera: Kjaer ce la fa

MILAN NEWS – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, oggi in edicola, non ci sono problemi sul recupero di Simon Kjaer. Il danese era uscito malconcio dalla sfida contro il Lecce al ‘via del Mare’, ma ha recuperato a tempo di record e giocherà al centro della difesa insieme ad Alessio Romagnoli. Per il resto formazione confermata, con il trio Castillejo-Calhanoglu-Bonaventura alle spalle di Ante Rebic. A centrocampo ci sarà la coppia Bennacer-Kessie, mentre in difesa Andrea Conti vince ancora una volta il ballottaggio con Davide Calabria.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

