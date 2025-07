Milan, il piano di Allegri per Pavlovic: le rivelazioni di Bianchin

Luca Bianchin, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato della difesa del Milan e di Strahinja Pavlovic in un suo pezzo per Gazzetta.it

"I centrali sono forti e con margini di miglioramento importanti, con caratteristiche diverse. Pavlovic ha tanti margini, anche Fikayo Tomori, pure Thiaw e Gabbia che è un ragazzo esemplare". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla difesa del Milan. Luca Bianchin, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul reparto rossonero in un suo pezzo per Gazzetta.it.