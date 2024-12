Milan, conto alla rovescia per il rientro in campo di Bennacer

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come sia iniziato il conto alla rovescia per il rientro in campo di Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan. Il quale, mercoledì scorso, ha ripreso ad allenarsi a Milanello dopo il lungo stop per l’infortunio al gemello mediale del polpaccio destro che lo ha tenuto fuori dall’8 settembre. Costringendolo anche all’intervento chirurgico.