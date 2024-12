'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Ismaël Bennacer, classe 1997, centrocampista del Milan, tornerà a Milanello verso la metà di questo mese di dicembre. A fine mese o, al massimo, dopo la 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma nella prima settimana di gennaio 2025 in Arabia Saudita, dovrebbe tornare in campo.