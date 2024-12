CALCIOMERCATO MILAN

Esattamente tra un mese, giovedì 2 gennaio 2025, riaprirà ufficialmente i battenti il calciomercato ma tutti i club - Milan in testa - sono già pienamente operativi per la sessione invernale. Si stanno già cercando quei giocatori che possono fare al caso dei rossoneri. C'è un organico, quello a disposizione dell'allenatore Paulo Fonseca, da rinforzare se si vorrà realmente tentare la rimonta in campionato sulle sei compagini che, al momento, sovrastano in classifica (e in zona Champions) il Diavolo. Ecco le idee dei dirigenti.