Milan-Atalanta, recuperati Maignan e Giménez. Sul loro impiego in campo ...

Sembrava che Maignan dovesse rientrare soltanto mercoledì, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l' Inter , ma - per la 'rosea' - è stato lo stesso portiere rossonero a spingere per accelerare. Buone notizie per Conceição, però, come detto anche sul fronte Giménez.

Il 'Bebote', che ieri ha festeggiato il suo 24esimo compleanno , sarà convocato per Milan-Atalanta. Non dovrebbe, però, giocare dall'inizio . A secco da due mesi, nelle gerarchie di Conceição è scivolato dietro Tammy Abraham e Luka Jović , che si giocheranno la maglia da centravanti titolare del Diavolo contro gli orobici.

Sui campi di Milanello - ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale - si è rivisto pure Kyle Walker, al quale servirà però qualche giorno in più per il rientro. L'inglese, operato al gomito destro la scorsa settimana, voleva già tornare contro l'Atalanta, ma per precauzione è più probabile che sia a disposizione solo dal derby di coppa in poi.