Compleanno Giménez, gli auguri del Milan e la risposta del ‘Bebote’

" Grazie!! Il meglio deve ancora venire, ne sono sicuro ", ha commentato sicuro il centravanti del 'Tricolor'. Il Milan, quindi, ha anche pubblicato una nota di auguri per il suo nuovo cannoniere, in ripresa dopo un infortunio di un paio di settimane fa, sul suo sito web ufficiale.

"È arrivato a febbraio nel calciomercato invernale, esordendo e lasciando il segno in fretta. Dall'assist in Milan-Roma di Coppa Italia al gol in Empoli-Milan di Serie A. Oggi, 18 aprile 2025, Santiago Giménez festeggia 24 anni! È il primo compleanno in rossonero per l'attaccante messicano, impegnato a recuperare da una botta all'anca e finora capace di totalizzare 13 presenze, con 3 reti e 2 assist".