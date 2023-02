Atalanta, Pasalic ancora a parte: il croato in dubbio per il Milan

Pessime notizie in casa Atalanta, la lista degli assenti in vista del match contro il Milan a San Siro rischia di vedersi aggiungere un nuovo nome. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, anche ieri Mario Pasalic si è allenato a parte...

Francesco Aliperta

Pessime notizie in casa Atalanta, la lista degli assenti in vista del match contro il Milan a San Siro rischia di vedersi aggiungere un nuovo nome. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, anche ieri Mario Pasalic si è allenato a parte a causa della distorsione alla caviglia rimediata poco prima della partita contro la Lazio terminata 0-2 a favore dei bergamaschi. Il croato potrebbe unirsi ad un elenco di infortunati che conta anche Zapata ed Hateboer oltre Demiral squalificato.

Il dubbio resta ma i prossimi allenamenti possono risultare fondamentali per capire se Pasalic potrà far parte della sfida contro il Milan. Per il centrocampista croato, tra l'altro, risulterebbe essere anche una partita dell'ex. Ha infatti vestito la maglia rossonera durante la stagione 2016/17 e mettendo a segno 5 gol, senza dimenticare il rigore decisivo per la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Milan, ecco la nuova missione di mister Pioli >>>

