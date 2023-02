Milan, la nuova missione di mister Pioli: rilanciare De Ketelaere

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, sente la fiducia dell'ambiente e la spinta dei grandi ex rossoneri. È il momento della svolta?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan che, da mesi, sta vivendo sulle montagne russe senza che, però, arrivi la discesa. Il Diavolo è da mesi in attesa di segnali dal suo numero 90: purtroppo, però, finora sono giunti soltanto segnali negativi.

Come i gol sbagliati contro Tottenham in Champions League e Monza in Serie A, tanto per citare gli ultimi due in ordine di tempo. A Milanello, però, sono convinti che come il Milan si è rialzato battendo il Torino dopo un mese di gennaio orribile, anche per De Ketelaere sia vicino il tempo del riscatto e della rinascita.

Milan, l'obiettivo è far risvegliare De Ketelaere — Tutto l'ambiente rossonero continua a credere e a puntare, con forza, sul talento belga. L'appoggio, all'ex Bruges, in fin dei conti non è mai mancato. Da Paolo Maldini a Stefano Pioli, per restare nell'ambito societario e di campo, ai grandi ex come Andriy Shevchenko, Massimo Ambrosini e Ruud Gullit.

Ma anche all'interno dello spogliatoio del Milan il giovane De Ketelaere è protetto, coccolato e aiutato. Da qualche settimana il suo principale sponsor è Rafael Leão, ma anche Zlatan Ibrahimović e capitan Davide Calabria credono fortemente nelle sue qualità. Gli amici belgi, poi, gli sono sempre accanto.

Il Milan, su De Ketelaere, ha investito tanto: 35 milioni di euro, bonus inclusi, ma il ragazzo, finora, è rimasto schiacciato dal peso emotivo di quella cifra pagata per lui. Inoltre, arrivato in Italia senza una vera preparazione e con uno scomodo paragone con Ricardo Kaká, si è involuto - a causa della pressione - dopo un inizio positivo.

Professionista esemplare, giusto atteggiamento: come Tonali — In allenamento, ha commentato 'Tuttosport', è propositivo, ascolta e cerca di mettere in pratica i suggerimenti. Ha l'atteggiamento giusto, non è né sbruffone né menefreghista. Vede in Sandro Tonali l'esempio da seguire. Oggi CDK a Milano si sente sempre più a casa, sta imparando l'italiano per ambientarsi al meglio.

Chi lo vede ogni giorno racconta di un professionista motivato. Deciso a tornare quello dell'anno passato a Bruges. Soltanto André Silva, tra gli acquisti del Milan negli ultimi anni, ci ha messo di più di lui a trovare il primo gol in Serie A, sbloccandosi alla 28^ giornata (ma aveva segnato già 8 gol in Europa League tra preliminari e fase a gironi, n.d.r.).

Il fatto di avvertire, immutata, la massima e completa fiducia di club, tecnico e compagni lo aiuterà a destarsi. Serve una giocata che lo liberi dalle catene e poi, finalmente, potrà far vedere tutte le qualità di cui è dotato. Milan, un nome a sorpresa per la difesa >>>

