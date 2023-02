Milan, Giroud e Ibrahimovic puntano nuovi record. Origi scivola indietro

Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, esperti attaccanti del Milan, promettono scintille in questa seconda parte della stagione. E il belga?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, attaccanti del Milan, definendoli "i saggi dell'attacco rossonero". Giroud, 37 anni il prossimo settembre, è il più anziano giocatore coinvolto in più di 10 gol a stagione considerando i cinque campionati europei più importanti: ha firmato 7 gol e fornito 4 assist. Al Milan il francese sta vivendo una seconda giovinezza e mister Stefano Pioli, anche contro l'Atalanta, non rinuncerà alla sua esperienza.

Milan, Giroud c'è. E Ibrahimovic è tornato — Da Milan-Atalanta, dunque, Giroud riprenderà la sua corsa verso i grandi numeri. Prima dei Mondiali segnava la media di 0,5 gol per partita; dopo il Qatar, questa media si è abbassata a 0,18. Flessione, tra l'altro, comune a tutto l'attacco rossonero. Nel frattempo, però, il bomber transalpino ieri si è caricato prima nel pomeriggio, con un colloquio con il suo idolo Andriy Shevchenko a Milanello, poi in serata, presentando ufficialmente la quarta maglia del Milan per la stagione 2022-2023.

Giroud, fulcro dell'attacco del Milan, secondo la 'rosea' ispirerà le prossime generazioni. Lo stesso vale per Ibrahimovic. I colleghi centravanti imitano i colpi dello svedese, invidiandone, da sempre, la personalità. Zlatan è pronto, sta bene, può fare il suo debutto stagionale - eventualmente - contro l'Atalanta. Ibra punta all'ennesimo record: qualora segnasse contro l'Atalanta, a 41 anni e 146 giorni, diventerebbe il marcatore più anziano di sempre della Serie A.

Zlatan vuole diventare il marcatore più anziano in Serie A — Un primato che, ad oggi, appartiene, con 41 anni e 25 giorni, ad Alessandro 'Billy' Costacurta, che segnò su calcio di rigore in Milan-Udinese 2-3 del 19 maggio 2007. Ibrahimovic, che vuole sentirsi ancora re, può superarlo. L'autonomia è ancora limitata, ma se Pioli vorrà, ora il Milan potrà attuare una staffetta tra Giroud e Ibrahimovic senza perdere pericolosità in fase offensiva. Zlatan ha messo piede in campo l'ultima volta il 22 maggio 2022, il giorno dello Scudetto e ha segnato l'ultima volta più di un anno fa, il 9 gennaio 2022.

Tornerà, dunque, ad accomodarsi tra le riserve Divock Origi. Dal passato di gloria con il Liverpool al presente al Milan che lo vede sconclusionato, slegato dal gioco, impacciato. A Monza gli è riuscito un solo passaggio positivo: nessun giocatore di movimento con almeno 60' di gioco aveva fatto peggio fino alla 23^ giornata di campionato. Legittimo interrogarsi anche sul suo futuro: con altri tre anni di contratto a 4 milioni di euro netti a stagione, chi potrebbe acquistarlo? Milan, un nome a sorpresa per la difesa >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!