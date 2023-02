Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo sulle tracce di Umtiti”

Arrivano dalla Spagna i 'rumors' di calciomercato che vorrebbero il Milan sulle tracce di Samuel Umtiti . Il difensore francese, attualmente al Lecce con la formula del prestito secco, tornerà al Barcellona alla fine di questa stagione. Come riportato oggi dal Mundo Deportivo, però, i rossoneri starebbero sondando il terreno per rafforzare il proprio reparto difensivo con il classe '93, ex Lione , che entrerebbe nella lista degli ipotetici obiettivi di mercato del club rossonero.

Milan, piace Umtiti? Costa relativamente poco, ma ...

Umtiti, trasferitosi ai giallorossi pugliesi per trovare maggiore continuità e minutaggio, sarebbe valutato dai blaugrana - che hanno il Campione del Mondo 2018 sotto contratto fino al 30 giugno 2026 - una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Una somma che andrebbe messa in valutazione anche ai vari problemi fisici che il difensore continua a riscontrare. Per questo motivo, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero prendersi tutto il tempo necessario per imbastire una vera e propria trattativa. Milan, incredibile retroscena sul nuovo vice Theo >>>