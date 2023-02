Calciomercato Milan – Kerkez il vice Theo? Ecco come stanno le cose

Milos Kerkez può tornare al Milan nel prossimo calciomercato estivo? Il giocatore, oggi all'AZ Alkmaar, fu ceduto per soli 2 milioni di euro

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milos Kerkez, che il Milan ha ceduto nel calciomercato invernale 2022 agli olandesi dell'AZ Alkmaar per 2 milioni di euro. Il terzino sinistro ungherese di origini serbe, classe 2003, sta brillando in Olanda nella fila dell'AZ e, pertanto, a fine stagione, è presumibile che faccia nuovamente i bagagli.

Calciomercato Milan, il retroscena su Kerkez — Il Milan, come rivelato dalla 'rosea', ha conservato una percentuale sulla rivendita del cartellino del giocatore, ma non soltanto. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha l'opportunità di pareggiare ogni offerta in arrivo nella sede dell'AZ qualora decidesse di riportarlo a Milanello.

La Lazio aveva provato a prendere Kerkez nello scorso gennaio, ma con scarsa convinzione, evidentemente, visto che il giocatore è rimasto in Olanda. Ora si sono aggiunte, alla sua schiera di pretendenti, anche il Borussia Dortmund (che, però, sta chiudendo per l'arrivo a parametro zero di Ramy Bensebaini dal Borussia Mönchengladbach), nonché Benfica e Real Sociedad.

Si parla di offerte da 15 milioni di euro — Proprio Lisbona o San Sebastián sembrano essere le due mete più probabili per Kerkez, a meno che il Milan non decida di riprenderlo nelle sue fila. Per lui, però, si parla di potenziali offerte da 15 milioni di euro. Avrebbe senso, per il Diavolo, spendere per quella cifra per acquistare un giocatore - seppur notevolmente migliorato - che però andrebbe a fare soltanto il vice di Theo Hernández?

Dunque, per 'La Gazzetta dello Sport', è probabile che il Milan lasci andare altrove Kerkez nel calciomercato estivo, incassando la percentuale sulla rivendita e sperando, poi, che il ragazzo a lungo andare non diventi un rimpianto per i rossoneri. Mercato Milan, Maldini pensa ad un grande bomber >>>

