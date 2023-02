Calciomercato Milan – Diavolo, che bomber! L’obiettivo per l’attacco

Sfumate Coppa Italia, Supercoppa Italiana e praticamente perso lo Scudetto, il Milan di Stefano Pioli gioca, in questa stagione, per due importanti traguardi. Il primo, naturalmente, è quello di arrivare tra le quattro compagini che, nell'annata 2023-2024, disputeranno nuovamente la Champions League. Il secondo, poi, è quello di fare più strada possibile nell'attuale edizione della Champions. Ci sarà, però, l'ostacolo Tottenham da superare e non sarà facile. In estate, poi, il Milan si preparerà ad un calciomercato scoppiettante.